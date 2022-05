LES RENDEZ-VOUS DU NEUF – ENTRETIEN AVEC DAVID LE BRETON Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

A l'occasion de la sortie de son dernier livre : Sourire aux éditions Métailié. nDavid Le Breton nous dévoile les mystères d'un des plus beaux gestes humains : le sourire. Il poursuit ainsi son anthropologie du corps de façon plus affinée, plus littéraire aussi et nous ouvre des voies de réflexion. Le sourire se devine, il gagne les yeux, transforme le visage et nous introduit l'un à l'autre avec subtilité. Oui, le sourire est un adoucisseur de contact quand il n'est pas convenu, de circonstance, narquois, exaspérant ou, bêtement, pour donner le change. nDavid Le Breton est professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, auteur d'une oeuvre considérable dont Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, Rire, La saveur du monde..

