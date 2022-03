LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : « UN MANOIR AU XVÈME SIÈCLE » Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : « UN MANOIR AU XVÈME SIÈCLE » Asnières-sur-Vègre, 24 avril 2022, Asnières-sur-Vègre. LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : « UN MANOIR AU XVÈME SIÈCLE » Asnières-sur-Vègre

2022-04-24 – 2022-04-24

Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre 6 EUR Comme chaque année depuis 2017, le Manoir de la Cour propose des événements récurrents pour mettre en avant une thématique médiévale :

les Rendez-Vous du Moyen Âge. La fin du Moyen Âge est marquée par de nouveaux usages, en matière de soins et d’hygiène, de modes vestimentaires ou culinaires. Découvrez-les lors de cette journée de reconstitution animée par l’Alliance des Lions d’Anjou ! Pour ce premier Rendez-vous du Moyen Âge de la saison le Manoir de la Cour vous invite à découvrir la vie quotidienne d’un Manoir au XVe siècle. contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/ Comme chaque année depuis 2017, le Manoir de la Cour propose des événements récurrents pour mettre en avant une thématique médiévale :

les Rendez-Vous du Moyen Âge. La fin du Moyen Âge est marquée par de nouveaux usages, en matière de soins et d’hygiène, de modes vestimentaires ou culinaires. Découvrez-les lors de cette journée de reconstitution animée par l’Alliance des Lions d’Anjou ! Asnières-sur-Vègre

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre, Sarthe Autres Lieu Asnières-sur-Vègre Adresse Ville Asnières-sur-Vègre lieuville Asnières-sur-Vègre Departement Sarthe

Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-vegre/

LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : « UN MANOIR AU XVÈME SIÈCLE » Asnières-sur-Vègre 2022-04-24 was last modified: by LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : « UN MANOIR AU XVÈME SIÈCLE » Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 24 avril 2022 Asnières-sur-Vègre sarthe

Asnières-sur-Vègre Sarthe