La Cie l'ost à moelle reconstitue dans la cour du Manoir un campement de médecine arabe médiévale (instruments de chirurgie, premiers « plâtres », dentifrice…) et la vie quotidienne en Orient au début du XIIIe siècle. Vous découvrirez également, grâce à l'atelier Malicot, la reproduction d'une « camera obscura », ancêtre de l'appareil photo ! Méconnue et souvent décriée, la science médiévale est pourtant riche et foisonnante. Venez passez une après-midi au manoir pour redécouvrir ces savoirs.

contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 http://www.lemanoirdelacour.fr/

