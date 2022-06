LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : CAMPEMENT MILITAIRE DU XVE SIÈCLE « LA GUERRE MÉDIÉVALE » Asnières-sur-Vègre, 30 juillet 2022, Asnières-sur-Vègre.

LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : CAMPEMENT MILITAIRE DU XVE SIÈCLE « LA GUERRE MÉDIÉVALE »

Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

2022-07-30 11:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Asnières-sur-Vègre

Sarthe

La Confrérie de la Quintefeuille, vous propose de découvrir le quotidien d’une petite troupe d’archer anglais dans le campement avec des démonstration de tir à l’arc, des ateliers interactifs et saynètes participatives.

La Maisnie de l’Hermine reproduira le plus fidèlement possible la vie d’un camp militaire d’artilleurs. Vous pourrez retrouver leurs artisans-combattants : forgerons, ouvriers de forges ou charpentiers sur le campement. Ces hommes pourront vous faire découvrir ce corps militaire à part avec la manipulation des pièces d’artillerie et différentes séances de tirs dans la journée mais aussi la préparation des munitions avec coulage des plombs, de la poudre noire et de la mitraille.

Les Heures de Bedford, quant à eux vous initierons sur le camp à la calligraphie et proposerons un atelier cuisine où vous pourrez déguster des mets médiévaux.

Venez revivre la vie d’un camp de guerre du XVe siècle ! Remontez 600 ans en arrière en pleine Guerre de Cent ans et profitez des animations

