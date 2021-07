LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : CAMPEMENT AU MANOIR « LA GUERRE MÉDIÉVALE » Asnières-sur-Vègre, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Asnières-sur-Vègre.

LES RENDEZ-VOUS DU MOYEN ÂGE : CAMPEMENT AU MANOIR « LA GUERRE MÉDIÉVALE » 2021-07-24 – 2021-07-25

Asnières-sur-Vègre 72430

0 EUR ? Campement militaire du XVe siècle

L’Alliance des Lions d’Anjou vous propose de pénétrer dans un campement militaire médiéval ! Au programme : combat d’hommes en armes, démonstration de traits à poudre, présentation et explication des diverses armes et tenues militaires ainsi que de de la vie quotidienne d’un campement de guerre : préparation des repas, entretien du matériel, soins et hygiène, costumes civil… Les enfants pourront également s’initier aux armes d’hast auprès des Lions d’Anjou.

? Les machines de siège

Durant ce Rendez-Vous du Moyen Âge de la saison, le Manoir de la Cour vous invite à découvrir les machines de siège médiévales. Le Moyen Âge à vu se développer des machines de guerres performantes et innovantes, afin de s’adapter aux méthodes de défense. La compagnie Trébuca vous propose de découvrir trébuchet, bricole et mangonneau dans la cour du manoir. Les visiteurs pourront s’initier au maniement de ces machines de guerre.

? Forge médiévale

La compagnie De la forge à la lice vous feront découvrir le travail de la forge du Moyen Âge grâce à de nombreuses animations participatives. Animations accessibles aux enfants.

Découvrez la vie quotidienne d’un camp de guerre au début du XVème siècle

dernière mise à jour : 2021-04-19 par