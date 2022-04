Les rendez-vous du Moncel : Mercredi en famille – La lumière, 27 avril 2022, .

Les rendez-vous du Moncel : Mercredi en famille – La lumière

2022-04-27 15:30:00 – 2022-04-27 17:00:00

15 15 15 Passez un moment insolite et culturel en famille. Découvrez avec votre enfant la fabrication de bougie et le métier de cirier tout en créant des souvenirs inoubliables.

Le temps d’un après-midi découvrez l’histoire de la lumière et créer avec votre enfant votre propre bougie en cire d’abeille.

Sur inscription, à partir de 6 ans, Tarif : 1 adulte + 1 enfant : 15 euros. Enfant supplémentaire : 5 euros, adulte supplémentaire : 10 Euros.

Renseignements et inscriptions : abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr

+33 3 44 72 33 98

©ABBAYE

