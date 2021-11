Fréjus Fréjus Fréjus, Var Les rendez-vous du mercredi médiathèque Villa-Marie Fréjus Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Les rendez-vous du mercredi médiathèque Villa-Marie Fréjus, 1 décembre 2021, Fréjus. Les rendez-vous du mercredi médiathèque Villa-Marie Médiathèque Villa-Marie 447 Rue Aristide Briand Fréjus

2021-12-01 – 2021-12-22 Médiathèque Villa-Marie 447 Rue Aristide Briand

Fréjus Var Fréjus Noël se glisse dans l’actualité de la médiathèque Villa-Marie pour le mois de décembre. s.bibliotheque@ville-frejus.fr +33 4 94 51 01 89 https://bm-frejus.c3rb.org/ Médiathèque Villa-Marie 447 Rue Aristide Briand Fréjus

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de tourisme de Fréjus

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Fréjus Adresse Médiathèque Villa-Marie 447 Rue Aristide Briand Ville Fréjus lieuville Médiathèque Villa-Marie 447 Rue Aristide Briand Fréjus