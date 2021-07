Prayssac Prayssac Lot, Prayssac Les Rendez-Vous du Mardi: Le Café du Centre « Chez Gino » Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Les Rendez-Vous du Mardi: Le Café du Centre « Chez Gino » Prayssac, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Prayssac. Les Rendez-Vous du Mardi: Le Café du Centre « Chez Gino » 2021-07-20 19:00:00 – 2021-07-20 Place d’Istrie Café du centre

Prépaiement obligatoire au café avant d’aller s’installer sur les tables, place d’Istrie Dans le cadre des Rendez-vous du mardi, le café du centre « Chez Gino » vous propose deux soirées sur la place d’Istrie 20 juillet: animation musicale avec le groupe Six Feet. Le repas sera préparé par la Poêle Gourmande de Luzech.

24 août: animation musicale avec le groupe Six Feet. Attente du nom du traiteur Réservation obligatoire.

