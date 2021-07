Prayssac Prayssac Lot, Prayssac Les Rendez-Vous du Mardi: Le Bahia Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Les Rendez-Vous du Mardi: Le Bahia Prayssac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Prayssac. Les Rendez-Vous du Mardi: Le Bahia 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13 Le Bahia 50 boulevard Aristide Briand

Prayssac Lot 13 juillet: Soirée Salsa avec le Siete Loco (club de danse salsa de Pescadoires)

10 août: programme à venir

31 août: programme à venir Réservation obligatoire Dans le cadre des rendez-vous du mardi, le Bahia organise plusieurs soirées au cours de l’été, au restaurant 13 juillet: Soirée Salsa avec le Siete Loco (club de danse salsa de Pescadoires)

10 août: programme à venir

31 août: programme à venir Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Étiquettes évènement : Autres Lieu Prayssac Adresse Le Bahia 50 boulevard Aristide Briand Ville Prayssac lieuville 44.50408#1.18627