Les Rendez-vous du marché : concerts gratuits La Seyne-sur-Mer

2021-01-09 10:00:00 – 2021-01-09 12:00:00

La Seyne-sur-Mer Var Chaque dimanche matin, les rendez-vous du marché vous proposent des déambulations musicales tout en profitant du marché du centre-ville.

Le 21/11 : Swing Duo.

Le 28/11 : Cat Lounge.

Le 5/12 : Les cantatrices.

Le 12/12 : Lou Raioulet. +33 4 98 00 25 70 https://www.tourisme-ouestvar.com/ La Seyne-sur-Mer

