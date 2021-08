Marseille Parc de Maison Blanche Bouches-du-Rhône, Marseille Les Rendez-Vous du Lac: Ruben Paz Cuarteto Parc de Maison Blanche Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

-Jazz latino – Salsa- Ruben PAZ, Saxophone alto, flûte traversière, chant Boris SUDRES, guitare, tres Ramon MONCHI FUMERO, basse et chœurs Rafael GENISIO, timbales, choeurs [ Dans le cadre du Festival “Les rendez-vous du lac” ] Ruben PAZ et ses musiciens en concert au rythme de la salsa et du jazz latino. Infos : Jeudi 19 août 2021 • 20h30 MARSEILLE 9ème/10ème • Parc de Maison Blanche Entrée libre dans la limite des places disponibles En partenariat avec la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements | La Méson | Festival Marseille Jazz des Cinq Continents Ruben Paz est une production Arts et Musiques en Provence

