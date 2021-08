Les Rendez-Vous du Lac: Parc de Maison Blanche, 19 août 2021, Marseille.

Les Rendez-Vous du Lac:

Parc de Maison Blanche, le jeudi 19 août à 19:30

– Musiques actuelles de tradition argentine – Mandy LEROUGE – Direction artistique et voix Lalo ZANELLI – Composition, arrangements et piano Javier ESTRELLA – Percussions Felipe NICHOLLS – Contrebasse [Dans le cadre du Festival “Les Rendez-Vous du Lac”] La Madrugada, c’est cet instant, juste avant le lever du Soleil. Encore caché par l’horizon, sa lumière nous parvient, dans le silence coloré du matin. La Madrugada, c’est le répertoire avec lequel Mandy Lerouge nous emmène en Argentine. Loin de Buenos Aires et du tango, vers le nord du pays. Une invitation au voyage, à la rencontre des grands auteurs argentins en espagnol et langue guaraní, à la découverte de la Chacarera, de la Zamba et du Chamamé. Un répertoire arrangé avec élégance, sobriété et une touche de modernité. Infos Jeudi 19 août 2021 • 20h30 MARSEILLE 9ème/10ème • Parc de Maison Blanche Entrée libre dans la limite des places disponibles En partenariat avec la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements | La Méson | Festival Marseille Jazz des Cinq Continents Une production Arts & Musiques en Provence

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Parc de Maison Blanche 150 Boulevard Paul Claudel, 13009 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T19:30:00 2021-08-19T22:00:00