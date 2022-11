Les rendez-vous du jeudi – Soirée de Clôture Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

L’Hannexe Le Port – Terrasse panoramique Guilvinec Finistère Le Port – Terrasse panoramique L’Hannexe

2023-06-15 19:00:00 – 2023-06-15

Finistère Tapas en musique.

Afin de clôturer ce cycle de conférences qui a débuté le 17 novembre Haliotika propose une soirée conviviale à l’Hannexe, son nouveau bar à langoustines !

Ce rendez-vous festif sera l’occasion de revenir sur les différents temps forts de l’année et d’évoquer ensemble les thématiques que vous souhaitez découvrir pour l’année suivante.

Consommations payantes sur place.

