Les rendez-vous du jeudi – Les Passagers du Vent : épilogue d’un chef d’oeuvre

2023-02-16 18:00:00 – 2023-02-16 Haliotika propose « Les rendez-vous du jeudi ». Tous les 3ème jeudis du mois jusqu’au 15 juin. : lectures, débats, conférences, dégustations et présentation/dédicaces d’ouvrages. Thèmes sociétaux, culturels ou histoire locale. pour démontrer une certaine richesse humaine et sociale de notre territoire et faire vivre la cité de la pêche hors saison touristique. Ce jeudi. Pour François Bourgeon, la fin de l’année 2022 aura été riche en émotions avec la sortie du

9ème et dernier tome des Passagers du Vent et une récompense prestigieuse, le Prix International Adamson remis par l’Académie Suédoise de la Bande Dessinée.

Il revient sur le chef d’oeuvre d’une vie au cours d’une soirée exceptionnelle. Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium (50pax). dernière mise à jour : 2022-11-18 par

