Les rendez-vous du jeudi – La pêche et l’Irlande : les conséquences du Brexit pour nos ports Cornouaillais ?

2023-03-16 18:00:00 – 2023-03-16 Haliotika propose « Les rendez-vous du jeudi ». Tous les 3ème jeudis du mois jusqu’au 15 juin. : lectures, débats, conférences, dégustations et présentation/dédicaces d’ouvrages. Thèmes sociétaux, culturels ou histoire locale. pour démontrer une certaine richesse humaine et sociale de notre territoire et faire vivre la cité de la pêche hors saison touristique. Ce jeudi. – Christophe Collin (Armement bigouden) et Jacques Pichon (Armement La Houle)

interviendront pour nous décrypter les enjeux du Brexit et les conséquences

pour la Cornouaille. Suivi d'un apéro «Saint Patrick». Sur réservation, nombre de place limitées dans l'auditorium (50pax).

