2023-06-01 18:00:00 – 2023-06-01

Haliotika propose « Les rendez-vous du jeudi ». Tous les 3ème jeudis du mois jusqu’au 15 juin. : lectures, débats, conférences, dégustations et présentation/dédicaces d’ouvrages. Thèmes sociétaux, culturels ou histoire locale. pour démontrer une certaine richesse humaine et sociale de notre territoire et faire vivre la cité de la pêche hors saison touristique.

Ce jeudi. Avec Catherine Le Gall, journaliste et auteur. La conférence portera sur « L’imposture océanique » paru aux éditions La Découverte en 2021. L’ouvrage part du port du Guilvinec pour interroger la politique climatique actuelle en faveur des océans.

Catherine Le Gall est journaliste-auteure, spécialisée dans les enquêtes au long cours. Ses travaux portent sur la manière dont les intérêts économiques et financiers grignotent, petit à petit, l’intérêt général et la nature.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium (50pax).

