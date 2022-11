Les rendez-vous du jeudi – Bugaled Breizh, 37 secondes

Les rendez-vous du jeudi – Bugaled Breizh, 37 secondes, 19 janvier 2023, . Les rendez-vous du jeudi – Bugaled Breizh, 37 secondes



2023-01-19 – 2023-01-19 Haliotika propose « Les rendez-vous du jeudi ». Tous les 3e jeudis du mois jusqu’au 15 juin. : lectures, débats, conférences, dégustations et présentation/dédicaces d’ouvrages. Thèmes sociétaux, culturels ou histoire locale. pour démontrer une certaine richesse humaine et sociale de notre territoire et faire vivre la cité de la pêche hors saison touristique. Ce jeudi. Conférence avec Pascal Bresson, en présence de Michel Douce (armateur).

Manche Ouest, janvier 2004. Un chalutier en détresse coule. En 37 secondes. Cinq marins

disparus, tout un pays endeuillé. Pascal Bresson, auteur du roman graphique « Bugaled Breizh

37 secondes » dénoue les fils de cette affaire, toujours d’actualité. Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium (50pax). dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville