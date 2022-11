Les rendez-vous du jeudi – A la découverte d’une nouvelle cuisine populaire en Cornouaille Guilvinec, 15 décembre 2022, Guilvinec.

2022-12-15 18:00:00 – 2022-12-15

Haliotika propose « Les rendez-vous du jeudi ». Tous les 3e jeudis du mois jusqu’au 15 juin. : lectures, débats, conférences, dégustations et présentation/dédicaces d’ouvrages. Thèmes sociétaux, culturels ou histoire locale. pour démontrer une certaine richesse humaine et sociale de notre territoire et faire vivre la cité de la pêche hors saison touristique.

Ce jeudi. Conférence dégustation avec Xavier Hamon, cuisinier engagé et à la création de l’Université des sciences et des pratiques gastronomiques dans le Cap Sizun. À partir des grandes questions alimentaires actuelles, nous passons en revue les grands principes pour une cuisine simple, populaire, gourmande qui nourrit autant les appétits que notre culture culinaire pour préserver notre environnement et faire vivre un patrimoine nourricier vivant. 2 heures de discussions, démonstrations et dégustations.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium (50pax).

