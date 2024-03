Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes, mercredi 22 mai 2024.

Les rendez-vous du jeu vidéo Pour les joueurs habitués et les curieux, place aux jeux vidéo dans une ambiance décontractée, avec PC Gamer, Nintendo Switch et une touche de rétrogaming. 22 mai et 29 juin Médiathèque Lisa Bresner Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T14:00:00+02:00 – 2024-05-22T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T15:30:00+02:00 – 2024-06-29T16:30:00+02:00

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Émile Romanet Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire