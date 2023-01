Les rendez-vous du jeu vidéo Médiathèque Est Floresca Guépin, 4 janvier 2023, Nantes.

2023-01-04 Sur inscription

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui À partir de 7 ans Sur inscription

Pour les enfants et les adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. Mercredis 7 et 21 décembre : Tools Up! (de 7 à 12 ans)Mardi 20 décembre : Knight Squad 2 (de 7 à 12 ans)Samedi 10 décembre : Nantes Esport (à partir de 13 ans)Mercredis 4 et 18 janvier : Ultimate Chiken Horse (de 7 à 12 ans)Mercredis 1er et 15 février : Minecraft Dungeons (de 7 à 12 ans)Mercredis 1er, 15 et 29 mars : Arms (de 7 à 12 ans)Samedis 7 et 14 janvier, 4 et 11 février, 4 et 11 mars : Tournois en ligne avec Nantes Esport (à partir de 12 ans)

Médiathèque Est Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr