Gratuit : oui À partir de 7 ans Sur inscription En partenariat avec Nantes Esport Pour les enfants et les adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée. Mercredi 25 janvier : Ultimate Chicken Horse Mercredi 22 février : Des îles aux manettes, dans le cadre de l’exposition « L’Île inventée » Mercredi 29 mars : Tounoi « Fifa » Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

