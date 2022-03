Les rendez-vous du jardin Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes * Samedi 26 mars à 11h, partagez en famille une lecture d’un conte ukrainien.

par Frédéric de Goldfiem.

* Dimanche 27 mars à 11h, soyez les jurés du procès d’une figure de grande rue niçoise animé par Frédéric de Goldfiem. contact@theatredenice.org +33 4 93 13 90 90 https://www.tnn.fr/ Nice

