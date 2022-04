Les rendez-vous du Comté Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les rendez-vous du Comté Saint-Laurent-en-Grandvaux, 7 mai 2022, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Les rendez-vous du Comté Fruitière du Pays Grandvallier 36 rue de genève Saint-Laurent-en-Grandvaux

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 Fruitière du Pays Grandvallier 36 rue de genève

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux EUR Dans le cadre des Rendez-Vous du Comté 2022, la fruitière du Pays Grandvallier vous accueille le samedi 7 mai de 9h à 18h. Au programme :

– visite guidée de l’atelier de fabrication (toutes les 1/2 heures),

– randonnée guidée (max. 20 personnes) ou randonnée libre, au départ de la fruitière,

– visite de l’ancienne ferme Louise Mignot (ferme d’autrefois) avec Les Amis du Grandvaux,

– poursuite de la randonnée en longeant les anciens moulins,

– visite de l’ancien chalet à fromage du Coin d’Aval,

– poursuite de la randonnée

– visite de la ferme du GAEC des Puzes au Lac-des-Rouges-Truites

– fin de la boucle par l’ancienne voie du Tram

Fruitière du Pays Grandvallier 36 rue de genève Saint-Laurent-en-Grandvaux

