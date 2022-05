Les rendez-vous du Comté Mamirolle, 7 mai 2022, Mamirolle.

EUR 0 L’ENIL de Mamirolle se mobilise et ouvre ses portes au public :

Démonstration de la fabrication de meules de comté : 6 fabrications sur les 2 jours, c’est-à-dire à 9h00, 11h30 et 14h30 chaque jour, en public et en immersion dans la Halle de fabrication (le public sera habillé de protections sanitaires)

Autres animations (entrée libre, animations gratuites) :

– Escape game tous publics (réservation sur place)

– Initiation à analyse sensorielle (goûts, saveurs, odeurs…)

– animation scientifique, analyse dans un laboratoire de l’école, microbiologie, manipulation de microscopes, projection sur un écran géant de la vie microscopique étudiée

– comment former un fromager ? Stand expliquant nos formations de fromagers, mais aussi celles aux métiers de l’alimentation, à la microbiologie et à la gestion de l’eau

– animation eau / environnement : focus sur la gestion de l’eau, l’environnement et la durabilité

– Vente de fromages et bières fabriqués par l’ENIL

