Les Rendez Vous du Comté Indevillers Indevillers Catégories d’évènement: Doubs

INDEVILLERS

Les Rendez Vous du Comté Indevillers, 7 mai 2022, Indevillers. Les Rendez Vous du Comté Sous le frête – Au champ du Rang Fruitière Indevillers

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 Sous le frête – Au champ du Rang Fruitière

Indevillers Doubs Indevillers Dans le cadre des Rendez vous du comté, la fromagerie d’Indevillers-Glère vous ouvre ses portes. Au programme : visite de la fromagerie, fabrication du Comté à l’ancienne au chaudron, dégustations de Comté et de vins du Jura. +33 3 81 44 40 41 Dans le cadre des Rendez vous du comté, la fromagerie d’Indevillers-Glère vous ouvre ses portes. Au programme : visite de la fromagerie, fabrication du Comté à l’ancienne au chaudron, dégustations de Comté et de vins du Jura. Sous le frête – Au champ du Rang Fruitière Indevillers

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, INDEVILLERS Autres Lieu Indevillers Adresse Sous le frête - Au champ du Rang Fruitière Ville Indevillers lieuville Sous le frête - Au champ du Rang Fruitière Indevillers Departement Doubs

Indevillers Indevillers Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/indevillers/

Les Rendez Vous du Comté Indevillers 2022-05-07 was last modified: by Les Rendez Vous du Comté Indevillers Indevillers 7 mai 2022 Doubs Indevillers

Indevillers Doubs