Les rendez-vous du comté Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Les rendez-vous du comté Champagnole, 7 mai 2022, Champagnole. Les rendez-vous du comté Vannoz Coopérative du Mont-Rivel Champagnole

2022-05-07 – 2022-05-07 Vannoz Coopérative du Mont-Rivel

Champagnole Jura Champagnole Visites guidées gratuites – Accessible à tous. – visite de la fruitière non stop de 10h à 13h.

– découverte des prairies

– visite de la ferme de Claude et Sarah (600 m de la coop) jusqu’à 16h

– dégustation de comté.

– restauration sur place (burgers au comté proposés par la baraque à Biloute)

