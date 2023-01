Les rendez-vous du climat : Jam musique et danse Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Les rendez-vous du climat : Jam musique et danse Bagnères-de-Bigorre, 12 février 2023

2023-02-12

Hautes-Pyrénées prix libre – tous publics

infos & inscriptions : bit.ly/rdvclimat

Plus d’infos à venir Jam musique et danse Improviser ensemble pour extérioriser Une série de 9 ateliers participatifs et artistiques avec la fresque, des débats, de la danse, de la musique, de l’écriture et des jeux lesrendezvousduclimat@mailo.com +33 6 83 83 43 28 Bagnères-de-Bigorre

