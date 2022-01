Les rendez-vous du ciel Exploradôme, 3 mars 2022, Vitry-sur-Seine.

Les rendez-vous du ciel

Exploradôme, le jeudi 3 mars à 10:15

Quel est le rôle de la Terre ? de la Lune ? du Soleil ? Qu’est-ce qu’une éclipse ? Comment s’enchaînent les saisons ? Découvre avec nous tous ces phénomènes célestes ! Un atelier pour celles et ceux qui ont la tête dans les étoiles ! Les participant·e·s sont amené·e·s à comprendre le rôle de la Terre, de la Lune et du Soleil dans le cycle jour /nuit, les éclipses et le cycle des saisons grâce à des expériences qui permettent de mettre en évidence ces phénomènes. Elles et ils visualisent également l’enchaînement du cycle des saisons et ses conséquences sur la durée du jour ainsi que sur la température à la surface de la Terre.

Inscription en ligne. 15€

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T10:15:00 2022-03-03T12:15:00