Cenon Centre Culturel Château Palmer Cenon, Gironde LES RENDEZ-VOUS DU CHATEAU || 1# L’EROITSME Centre Culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

LES RENDEZ-VOUS DU CHATEAU || 1# L’EROITSME Centre Culturel Château Palmer, 3 décembre 2021, Cenon. LES RENDEZ-VOUS DU CHATEAU || 1# L’EROITSME

Centre Culturel Château Palmer, le vendredi 3 décembre à 19:00

Rendez-vous #1 : L’érotisme ————————— Qu’est ce que l’érotisme ? A partir de quel moment une chose peut-elle être considérée comme érotique ? En avons-nous tous la même définition ? C’est ce dont nous parlerons à l’occasion de cette première rencontre des rendez-vous du Château, le vendredi 3 décembre 2021 ! **Au programme :** – exposition photographique de Christophe Garbage ; – lecture de poèmes par l’autrice Claire Poirson ; – chansons ; – discussions autour du thème… Programmation et intervenants en cours. Informations à venir prochainement. **Infos pratiques :** vendredi 3 décembre 2021 de 19h à 21h au Château Palmer Public adultes. Pass sanitaire demandé à l’entrée. Tarif : 3 € / gratuit pour les adhérents de l’OCAC. Réservation obligatoire : [[https://urlz.fr/gJY1](https://urlz.fr/gJY1)](https://urlz.fr/gJY1) Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter l’OCAC au 05 56 86 38 43 ou par mail à [ocac@culture-cenon.fr](mailto:ocac@culture-cenon.fr). Vente de jus et thé sur place.

3 € / gratuit pour les adhérents de l’OCAC

Le Centre Culturel Palmer vous propose d’échanger et partager autour d’un sujet différent chaque premier vendredi du mois ! Au programme : débats, découvertes, rencontres, mais surtout convivialité ! Centre Culturel Château Palmer Rue Aristide Briand 33150 Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Centre Culturel Château Palmer Adresse Rue Aristide Briand 33150 Ville Cenon lieuville Centre Culturel Château Palmer Cenon