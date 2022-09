Les Rendez-vous du Château¬†: Echappée littéraire et gastronomique

Les Rendez-vous du Château¬†: Echappée littéraire et gastronomique, 12 octobre 2022, . Les Rendez-vous du Château¬†: Echappée littéraire et gastronomique



2022-10-12 18:00:00 – 2022-10-12 A l’occasion de la rentrée littéraire, Olivier libraire à Istres, nous invite à partager ses coups de coeur. Il nous présente sa sélection de 4 auteurs, deux français, deux étrangers dont les romans lui paraissent incontournables.

A l’issue de cette présentation, un autre plaisir à partager, celui du goût pour les mets fins sélectionnés par l’épicerie Fine Bellante.

18h¬†: découverte littéraire avec la librairie ¬†Arbre Monde¬†

18h30¬†: Les goûts de l’épicerie Fine Bellante

Public¬†: lecteurs de romans Une soirée autour du goût. Le goût des livres et celui pour la gastronomie. dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville