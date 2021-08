Marigné-Laillé Marigné-Laillé Marigné-Laillé, Sarthe LES RENDEZ-VOUS DU BOCAGE 2021 – ANIMATION 22 AOÛT Marigné-Laillé Marigné-Laillé Catégories d’évènement: Marigné-Laillé

Des activités en extérieur sont proposées régulièrement durant les trois mois d’été.

Dimanche 22 Août matin , Gilles PAINEAU du Groupe Sarthois Ornithologique

animera une “Balade causerie autour de la migration des oiseaux”

Accueil à 10 heures en centre bourg de Marigné-Laillé

Le calendrier de ces rendez vous avec le grand publique est présenté et actualisé sur le site de Bercé,naturellement à voir à cette occasion l’ Exposition :

Une trentaine de photographies grand format sont à découvrir au cours d’une déambulation au cœur du bourg de Marigné-Laillé et illustrent la richesse et la

diversité de la faune du bocage sarthois ” Balade causerie autour de la migration des oiseaux” par Gilles PAINEAU Groupe Sarthois Ornithologique – accueil 10h centre bourg Marigné-Laillé bercenaturellement72@orange.fr https://bercenaturellement.jimdofree.com/ Les animations:

