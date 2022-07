Les Rendez-vous Dits, le Grand final Donnezac, 23 juillet 2022, Donnezac.

Les Rendez-vous Dits, le Grand final

Le Bourg Donnezac Gironde OT Latitude Nord Gironde

2022-07-23 – 2022-07-23

Donnezac

Gironde

Donnezac

4 4 EUR Laissez-vous entrainer par une visite décalée toute en surprise, en humour, en performances, en théâtre et en improvisations qui vous emmènera vers une programmation culturelle : spectacle Les Arnachés du collectif Tarabiscoté et « Sonate pour 4 chiens » par le Cie 100issues.

Avant le spectacle les comédiens de la Cie 16 ans d’écart vous invite pour une visite décalée et impromptue totalement loufoque, humoristique et théâtralisée pour vous amener au lieu de la représentation.

RDV après le spectacle pour LE grand bal !

+33 6 23 79 25 57

Sonate pour 4 chiens

Donnezac

dernière mise à jour : 2022-06-29 par OT Latitude Nord Gironde