Les Rendez-vous Dits – Le dompteur de sonimaux Cavignac, 23 juillet 2022, Cavignac.

Les Rendez-vous Dits – Le dompteur de sonimaux

201 Rue de Godineau Domaine Yves Courpon Cavignac Gironde Domaine Yves Courpon 201 Rue de Godineau

2022-07-23 – 2022-07-23

Domaine Yves Courpon 201 Rue de Godineau

Cavignac

Gironde

Cavignac

3 3 EUR Laissez-vous entrainer par une visite décalée toute en surprise, en humour, en performances, en théâtre et en improvisations qui vous emmènera vers une programmation. La CheeseCakeCie vous proposera un spectacle hilarant :

Le Dompteur, Gigi Gratofski, est interprété par Jeremi Proietti et les Sonimaux sont manipulés par Bruno Méria. Ils jouent à deux sur scène, l’un dans l’ombre, l’autre dans la lumière, l’un ouvre grand les yeux, l’autre grandes les oreilles.

Avant le spectacle les comédiens de la Cie 16 ans d’écart vous invite pour une visite décalée et impromptue totalement loufoque, humoristique et théâtralisée pour vous amener au lieu de la représentation.

RDV après le spectacle pour rencontrer, partager, rire avec les artiste, vos voisins … autour d’un verre.

Laissez-vous entrainer par une visite décalée toute en surprise, en humour, en performances, en théâtre et en improvisations qui vous emmènera vers une programmation. La CheeseCakeCie vous proposera un spectacle hilarant :

Le Dompteur, Gigi Gratofski, est interprété par Jeremi Proietti et les Sonimaux sont manipulés par Bruno Méria. Ils jouent à deux sur scène, l’un dans l’ombre, l’autre dans la lumière, l’un ouvre grand les yeux, l’autre grandes les oreilles.

Avant le spectacle les comédiens de la Cie 16 ans d’écart vous invite pour une visite décalée et impromptue totalement loufoque, humoristique et théâtralisée pour vous amener au lieu de la représentation.

RDV après le spectacle pour rencontrer, partager, rire avec les artiste, vos voisins … autour d’un verre.

Laissez-vous entrainer par une visite décalée toute en surprise, en humour, en performances, en théâtre et en improvisations qui vous emmènera vers une programmation. La CheeseCakeCie vous proposera un spectacle hilarant :

Le Dompteur, Gigi Gratofski, est interprété par Jeremi Proietti et les Sonimaux sont manipulés par Bruno Méria. Ils jouent à deux sur scène, l’un dans l’ombre, l’autre dans la lumière, l’un ouvre grand les yeux, l’autre grandes les oreilles.

Avant le spectacle les comédiens de la Cie 16 ans d’écart vous invite pour une visite décalée et impromptue totalement loufoque, humoristique et théâtralisée pour vous amener au lieu de la représentation.

RDV après le spectacle pour rencontrer, partager, rire avec les artiste, vos voisins … autour d’un verre.

Olivier Gaches

Domaine Yves Courpon 201 Rue de Godineau Cavignac

dernière mise à jour : 2022-06-29 par