Les rendez-vous d'été : Tous les goûts sont dans la nature Saint-Romain-de-Colbosc, 9 juillet 2022

Les rendez-vous d’été : Tous les goûts sont dans la nature

Parc Éco Normandie Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

2022-07-09 16:00:00 – 2022-07-09

Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Saint-Romain-de-Colbosc

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

La nature est pleine de ressources et il suffit de se baisser pour les ramasser, les cuisiner et les déguster ! Avec Marie-Claude de la Sittelle, vous découvrirez quelques recettes de derrière les fagots… euh, non ! De derrière les buissons. Apéritif compris !

Balade gourmande, le samedi 9 juillet à 16h, à Saint-Romain-de-Colbosc

Durée : 3h

Réservation obligatoire sur lasittelle.net – Dès 16 ans

dernière mise à jour : 2022-06-21 par