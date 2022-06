Les rendez-vous d’été : Or Là La Remuée, 3 août 2022, La Remuée.

Les rendez-vous d'été : Or Là

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Janus apparaît, notre héros errant, arrivant d’on ne sait où, n’allant apparemment nulle part. Il se retrouve là, devant ce

passage piéton si banal et pourtant, il n’est plus si sûr de lui. Il suffirait simplement de traverser et… tout serait fini.

Dans ce monde absurde issu du rêve, jouant des frontières entre le réel et l’irréel, Janus va se retrouver catapulté dans

un voyage qui le dépasse et dont on ne sait plus très bien qui en tire les ficelles. Ce simple passage piéton s’avère devenir une véritable poupée russe qui semble ne pas avoir de fin… Une errance qui l’emmènera croiser le fer contre des voitures

invisibles, trébucher sur ce qui semblait intrébuchable, tomber sur lui-même, tituber pour trouver le sens, éprouver le

déséquilibre que produit un retournement total de situation, se heurter contre son propre double devenu… réel.

Cirque acrobatique – Collectif du plateau, le mercredi 3 août à 16h, à Cauville-sur-Mer

Durée : 35 min

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles) – Dès 5 ans

