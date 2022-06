Les rendez-vous d’été : L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure Fontenay, 24 août 2022, Fontenay.

Les rendez-vous d’été : L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure

2 Rue des Furets Fontenay Seine-Maritime

2022-08-24 16:00:00 – 2022-08-24

Fontenay

Seine-Maritime

Fontenay

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais… à deux et… en une demi-heure… ou un peu plus des fois. En dire plus, ce serait gâcher des surprises, mais c’est vrai que certains passages sont bâclés. Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne, ça fait quand même près de trois mille pages. Alors avec rien, deux épées, une dague et des gueules de mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué de combats époustouflants, les deux comédiens nous font revivre les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure d’Athos, la bonhomie de Porthos, l’esprit d’Aramis, la fausse candeur de Constance, et au vu de la pilosité des interprètes, toutes les scènes ne sont pas faciles à faire.

Théâtre de rue, Cape et épée – Afag Théâtre, le mercredi 24 août à 16h, à Fontenay

Durée : 1h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Un spectacle…

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Un spectacle qui, en gros, raconte l’histoire des Trois Mousquetaires mais… à deux et… en une demi-heure… ou un peu plus des fois. En dire plus, ce serait gâcher des surprises, mais c’est vrai que certains passages sont bâclés. Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après, Le Vicomte de Bragelonne, ça fait quand même près de trois mille pages. Alors avec rien, deux épées, une dague et des gueules de mousquetaires, et sur un rythme ébouriffant ponctué de combats époustouflants, les deux comédiens nous font revivre les duels virevoltants de D’Artagnan, la démesure d’Athos, la bonhomie de Porthos, l’esprit d’Aramis, la fausse candeur de Constance, et au vu de la pilosité des interprètes, toutes les scènes ne sont pas faciles à faire.

Théâtre de rue, Cape et épée – Afag Théâtre, le mercredi 24 août à 16h, à Fontenay

Durée : 1h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

Fontenay

dernière mise à jour : 2022-06-21 par