Les rendez-vous d’été : Les contes de la Pachamama Anglesqueville-l’Esneval, 20 juillet 2022, Anglesqueville-l'Esneval.

12 Rue du Calvaire Anglesqueville-l’Esneval Seine-Maritime

2022-07-20 16:00:00 – 2022-07-20

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Quelque part au Chili, à l’autre bout de la terre, deux compagnes de voyage se remémorent les légendes et histoires que leur racontaient leurs grands-mères lorsqu’elles étaient petites.

Les contes de la Pachamama explorent tout le pays du Nord au Sud par ses légendes qui l’égrènent. L’Histoire de Ananuca dans le désert d’Antacama, la mystérieuse Pincoya de l’île de Chiloé, la légende de Copihue au sud du pays ou encore la figure de Pillan, le dieu du Tonnerre pour les indiens mapuche…

Un spectacle tout public de 6 à 99 ans, avide d’histoires, de découvertes et de voyages.

Théâtre de rue – La Vadrouille Immobile, le mercredi 20 juillet à 16h, à Anglesqueville-l’Esneval

Durée : 45 min

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles) – Dès 6 ans

