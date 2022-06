Les rendez-vous d’été : Les 3 Tess Rolleville, 16 juillet 2022, Rolleville.

Les rendez-vous d’été : Les 3 Tess

19 Rue Victor Petitpas Rolleville Seine-Maritime

2022-07-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-16

Rolleville

Seine-Maritime

Rolleville

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Le trio qui se présente devant vous paraît sortir tout droit de l’une de ces chorales de paroisse qui sévissaient dans le début de la seconde moitié du XXe siècle.

L’allure décalée des 3 Tess est irrésistible. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux qui vont déclencher l’hilarité du public.

Chorale a cappella sans technique ni artifice, les trois interprètes vont reprendre magnifiquement, dans des versions souvent très personnelles, un panel de chansons enfantines qui bercèrent la jeunesse des anciens et toujours celle des enfants d’aujourd’hui.

Mais leur répertoire ne s’arrête pas là. Il vous surprendra également, s’ouvrant à d’autres horizons.

Sous le regard bienveillant des 3 Tess, vous aussi vous participerez à la grande chorale. Vous partirez le sourire aux lèvres et des airs plein la tête.

Une alternative à la morosité.

Trio vocal et loufoque – Brouhaha Fabrik, le samedi 16 juillet à 16h, à Rolleville

Durée : 1h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

