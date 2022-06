Les rendez-vous d’été : « Le Chevalier qui ne savait pas compter » Heuqueville, 13 juillet 2022, Heuqueville.

Les rendez-vous d’été : « Le Chevalier qui ne savait pas compter »

47 Rue du Manoir Heuqueville Seine-Maritime

2022-07-13 16:00:00 – 2022-07-13

Heuqueville

Seine-Maritime

Heuqueville

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

« Le Chevalier qui ne savait pas compter » vous mène dans des aventures rocambolesques aux mille rebondissements !

Hervé, courageux chevalier, est accompagné de son astucieuse et brave écuyère Philépote. Tous deux vivent des péripéties incroyables dont ils sortent toujours vainqueurs… mais cette fois, c’est plus compliqué. Dans le monde des chiffres, Hervé est perdu, car il ne sait pas compter. Par chance, Philépote pourra peut-être l’aider…

« Le Chevalier qui ne savait pas compter » est un spectacle vivant de contes croisés avec la pratique du théâtre, écrit et mis en scène par Hélène Pesquet. Cette dernière interprète ce spectacle en compagnie d’Emmanuel Ingweiller, comédien-conteur : tous deux emmèneront petits et grands dans une histoire drôle et touchante. C’est l’occasion de rêver, d’imaginer, de voyager tout en découvrant avec humour l’univers médiéval et les chiffres !

Conte – Cie La Belle Envolée, le mercredi 13 juillet à 16h, à Heuqueville

Durée : 1h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

« Le Chevalier…

