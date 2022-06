Les rendez-vous d’été : Land Art « De l’autre côté du miroir », 20 août 2022, .

Les rendez-vous d’été : Land Art « De l’autre côté du miroir »



2022-08-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-20

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Inspiré par le caractère mystérieux du Château de Gromesnil à la fois proche et inaccessible, faisant écho à l’ouvrage de

Lewis Caroll « De l’autre côté du miroir », Marc Vatinel a souhaité travailler sur le rideau de hêtres faisant face à l’édifice pour créer un reflet de l’image du château dans une œuvre Land Art. Ce jeu de vis-à-vis, symbolisé par une percée et des fenêtres suspendues, ouvre à la fois sur le paysage et la prairie sud, tout en renvoyant la façade du château en miroir. Les promeneurs auront le bonheur d’observer l’œuvre évoluer et se transformer au fil des saisons jusqu’à sa disparition. La taille des hêtres, espèce typique des clos masures, laissera une trace discrète dans le temps, en clin d’œil à cette spécificité locale.

L’artiste proposera une visite guidée du parc et une présentation de sa création.

Balade commentée, le samedi 20 août à 16h, à Saint-Romain-de-Colbosc

Durée : 1h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

