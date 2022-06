Les rendez-vous d’été : Jeux en famille Saint-Romain-de-Colbosc, 29 juillet 2022, Saint-Romain-de-Colbosc.

Les rendez-vous d’été : Jeux en famille

4 Avenue du Général de Gaulle Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

2022-07-29 15:00:00 – 2022-07-29

Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Ateliers divers de jeux de boules (pétanque, molkky, bowling, catch-ball, chamboule-tout, atelier jonglage, jeu de boules carrées…) adressés à un public familial.

L’animation est assuré par les bénévoles de la Maison Pour Tous ainsi que les jeunes bénévoles qui intègrent le dispositif « TOPE-LA ».

Animation familiale, le vendredi 29 juillet à 15h, à Saint-Romain-de-Colbosc

Durée : 3h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles) – Dès 6 ans

