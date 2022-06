Les rendez-vous d’été : Harpe et invités

2022-08-31 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-31 Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale. L’École de musique intercommunale vous invite cette année à découvrir un instrument de la famille des cordes pincées aux sonorités si particulières : la harpe, qui a rejoint les disciplines enseignées dans l’établissement. La harpe prend possession des lieux et à travers un répertoire varié, et quelques invités surprise, elle vous fera voyager dans son univers musical étonnant !

Approchez-vous, installez-vous, quelques notes… C’est parti, le voyage peut commencer. Concert de l’école de musique intercommunale, le mercredi 31 août à 16h, à Saint-Romain-de-Colbosc

Durée : 1h

