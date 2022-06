Les rendez-vous d’été : Entre-cordes Sandouville, 6 août 2022, Sandouville.

Les rendez-vous d’été : Entre-cordes

154 Rue de l’Église Sandouville Seine-Maritime

2022-08-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-06

Sandouville

Seine-Maritime

Sandouville

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Deborah Colucci compose pour la harpe un répertoire moderne et virtuose. Elle improvise et explore avec son instrument des sonorités riches et variées. Alexis Rouvre est un artiste physique, jongleur de balles et surtout manipulateur de cordes. Il développe une jonglerie en mouvement, un geste instinctif et élégant.

Ces deux joueurs de cordes créent un spectacle présentant des disciplines peu communes. Ils souhaitent atteindre l’équilibre, la simplicité et la générosité d’un concert en duo. S’il était un autre musicien, Alexis jouerait de l’espace, du corps et des objets. Deborah caresse ou attaque les cordes de sa harpe pour accompagner mais aussi manipuler, à sa manière, le jongleur qui s’emmêle dans ses cordes, les noue d’une simple vague ou danse avec de multiples balles. Ils font résonner un espace sonore et visuel dans lequel ils s’amusent des harmonies et dissonances qui s’y créent. Entre la rigueur de l’écriture et la liberté de l’improvisation, ils partagent leur envolée poétique, sans artifice et surprenante.

Cirque, jonglerie – Modo Grosso, le samedi 6 août à 16h, à Sandouville

Durée : 25 min

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Deborah…

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Deborah Colucci compose pour la harpe un répertoire moderne et virtuose. Elle improvise et explore avec son instrument des sonorités riches et variées. Alexis Rouvre est un artiste physique, jongleur de balles et surtout manipulateur de cordes. Il développe une jonglerie en mouvement, un geste instinctif et élégant.

Ces deux joueurs de cordes créent un spectacle présentant des disciplines peu communes. Ils souhaitent atteindre l’équilibre, la simplicité et la générosité d’un concert en duo. S’il était un autre musicien, Alexis jouerait de l’espace, du corps et des objets. Deborah caresse ou attaque les cordes de sa harpe pour accompagner mais aussi manipuler, à sa manière, le jongleur qui s’emmêle dans ses cordes, les noue d’une simple vague ou danse avec de multiples balles. Ils font résonner un espace sonore et visuel dans lequel ils s’amusent des harmonies et dissonances qui s’y créent. Entre la rigueur de l’écriture et la liberté de l’improvisation, ils partagent leur envolée poétique, sans artifice et surprenante.

Cirque, jonglerie – Modo Grosso, le samedi 6 août à 16h, à Sandouville

Durée : 25 min

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles)

Sandouville

dernière mise à jour : 2022-06-21 par