2022-07-06 – 2022-07-06

Du 6 juillet au 31 août, une vingtaine de spectacles et animations culturelles invitent les habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à profiter, gratuitement et en famille, d’une programmation joyeuse et originale.

Qui se cache dans les coulisses ?

Comment fonctionne la lumière ?

Comment se construit un spectacle ?

Y a-t-il vraiment un jardin dans un théâtre ?

Venez visiter les coulisses, découvrez un langage farfelu et des superstitions !

Plongez vos yeux au cœur d’un projecteur !

Vous ne regarderez plus un spectacle vivant de la même façon !

Visite du Siroco, le mercredi 6 juillet à 14h, à Saint-Romain-de-Colbosc

Durée : 2h

Accès libre et gratuit (dans la limite des places disponibles) – Dès 10 ans

