Épinal Musée de l'image Épinal, Vosges Les rendez-vous des visiteurs Musée de l’image Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Les rendez-vous des visiteurs Musée de l’image, 18 décembre 2021, Épinal. Les rendez-vous des visiteurs

du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Musée de l’image

DU MARDI AU VENDREDI / Visite entre amis Visite guidée | Adulte | Départs à 11h et 16h | Durée 1h Réservez votre visite guidée de l’exposition permanente Image, des images ! Un médiateur du musée vous fait découvrir quelques œuvres-clés de la collection. DU MARDI AU VENDREDI / D’une case à l’autre Visite – atelier famille | Tout public (à partir de 6 ans) | À 14h30 | Durée 1h30 Réservez votre séance en famille : en compagnie d’un médiateur du musée, découvrez l’exposition Aux origines de la bande dessinée, l’imagerie populaire. Ensuite, profitez d’un petit atelier pratique et imaginez ensemble les cases manquantes… TOUS LES JOURS / À vos crayons ! Visite-jeu | Tout public | En continu Si vous avez entre 6 et 12 ans, demandez votre carnet d’exploration. Si vous avez toujours une âme d’enfant : prenez donc un quiz ! Réalisez tous les défis et résolvez toutes nos énigmes… une petite récompense vous attendra en fin de visite.

Sur présentation du billet d’entrée

Une occasion idéale pour (re)découvrir la collection et l’ensemble du musée, en famille ou entre amis Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T09:30:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T09:30:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T09:30:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T09:30:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T09:30:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T09:30:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-26T09:30:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T14:00:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T09:30:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T09:30:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T09:30:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T09:30:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-02T09:30:00 2022-01-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée de l'image Adresse 42 quai de Dogneville Épinal Ville Épinal lieuville Musée de l'image Épinal