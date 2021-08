Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Les rendez-vous des saveurs Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Les rendez-vous des saveurs Villeneuve-sur-Lot, 16 août 2021, Villeneuve-sur-Lot. Les rendez-vous des saveurs 2021-08-16 15:00:00 – 2021-08-16 16:30:00 Rue Federico García Lorca Office de tourisme du Grand Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Les rendez-vous des saveurs, démonstrations et recettes, ce lundi c’est Nathalie RIVIERE des Vergers de Peyrette qui présentera l’une des spécialités du Grand Villeneuvois : le pruneau ! Les rendez-vous des saveurs, démonstrations et recettes, ce lundi c’est Nathalie RIVIERE des Vergers de Peyrette qui présentera l’une des spécialités du Grand Villeneuvois : le pruneau ! +33 5 53 36 17 30 Les rendez-vous des saveurs, démonstrations et recettes, ce lundi c’est Nathalie RIVIERE des Vergers de Peyrette qui présentera l’une des spécialités du Grand Villeneuvois : le pruneau ! dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Rue Federico García Lorca Office de tourisme du Grand Villeneuvois Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville 44.40972#0.7054