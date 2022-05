Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée Villa Lawrance, de fond en comble ou presque Pau, 21 mai 2022, Pau.

Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée Villa Lawrance, de fond en comble ou presque Villa Lawrance 38 Avenue de la Résistance Pau

2022-05-21 – 2022-05-21 Villa Lawrance 38 Avenue de la Résistance

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 RDV devant la Villa Lawrance

Cette visite est l’occasion de découvrir une villa du 19e siècle devenue le siège du Cercle anglais et de comprendre les modes de vie de ses riches propriétaires, français et américains, Schlumberger et Lawrance.

Villa Lawrance 38 Avenue de la Résistance Pau

