Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Les architectes, père et fils

Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Les architectes, père et fils, 26 juin 2022, . Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Les architectes, père et fils

2022-06-26 – 2022-06-26 EUR 0 0 Les architectes, père et fils

RDV Square Aragon

Jules Noutary (1870-1945) fils d’un entrepreneur de Lourdes, effectue sa scolarité à l’École des beaux-arts et se marie à Pau. Il se distingue pour son travail dans les équipements publics ainsi que de nombreuses villas paloises. Son fils Fernand (1903-2000), lui aussi architecte, parfait son apprentissage dans l’atelier de l’architecte-urbaniste Léon Jaussely. Les architectes, père et fils

RDV Square Aragon

Jules Noutary (1870-1945) fils d’un entrepreneur de Lourdes, effectue sa scolarité à l’École des beaux-arts et se marie à Pau. Il se distingue pour son travail dans les équipements publics ainsi que de nombreuses villas paloises. Son fils Fernand (1903-2000), lui aussi architecte, parfait son apprentissage dans l’atelier de l’architecte-urbaniste Léon Jaussely. Les architectes, père et fils

RDV Square Aragon

Jules Noutary (1870-1945) fils d’un entrepreneur de Lourdes, effectue sa scolarité à l’École des beaux-arts et se marie à Pau. Il se distingue pour son travail dans les équipements publics ainsi que de nombreuses villas paloises. Son fils Fernand (1903-2000), lui aussi architecte, parfait son apprentissage dans l’atelier de l’architecte-urbaniste Léon Jaussely. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville