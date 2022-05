Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Joseph Larregain Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Joseph Larregain Pau, 28 mai 2022, Pau. Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Joseph Larregain Pau

2022-05-28 – 2022-05-28

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 L’architecte Joseph Larregain

RDV Place de la Déportation (devant la Fontaine)

Joseph Larregain (1867-1946) est architecte départemental de 1897 à 1937, avec des réalisations importantes : réaménagement du Parlement de Navarre (1927) ou reconstruction de l’hôtel de préfecture (1932-1936). Il signe de nombreux projets de banques, et est le concepteur d’immeubles à logements et de villas prestigieuses, dont la villa Ridgway. L’architecte Joseph Larregain

RDV Place de la Déportation (devant la Fontaine)

Joseph Larregain (1867-1946) est architecte départemental de 1897 à 1937, avec des réalisations importantes : réaménagement du Parlement de Navarre (1927) ou reconstruction de l’hôtel de préfecture (1932-1936). Il signe de nombreux projets de banques, et est le concepteur d’immeubles à logements et de villas prestigieuses, dont la villa Ridgway. +33 5 59 21 30 57 L’architecte Joseph Larregain

RDV Place de la Déportation (devant la Fontaine)

Joseph Larregain (1867-1946) est architecte départemental de 1897 à 1937, avec des réalisations importantes : réaménagement du Parlement de Navarre (1927) ou reconstruction de l’hôtel de préfecture (1932-1936). Il signe de nombreux projets de banques, et est le concepteur d’immeubles à logements et de villas prestigieuses, dont la villa Ridgway. Ville de Pau

Pau

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Joseph Larregain Pau 2022-05-28 was last modified: by Les rendez-vous des patrimoines – visite guidée parcours d’architecte : Joseph Larregain Pau Pau 28 mai 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques