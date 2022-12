Les rendez-vous des patrimoines – Visite guidée « Le cimetière de Pau au féminin » » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les rendez-vous des patrimoines – Visite guidée « Le cimetière de Pau au féminin » » 3 Allée du Grand Tour Cimetière urbain Pau Pyrénées-Atlantiques

2023-04-25 10:30:00

Cimetière urbain 3 Allée du Grand Tour

Pau

Pyrénées-Atlantiques 4 4 EUR Des représentations féminines dans l’art funéraire aux femmes qui ont marqué l’histoire paloise, vous découvrirez le riche patrimoine cosmopolite du cimetière urbain sous un éclairage inédit.

Durée : 1h30

Durée : 1h30 Cimetière urbain 3 Allée du Grand Tour Pau

